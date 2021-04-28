  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (三) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星遺產稅】三星李健熙遺產稅838億元　佔身家近一半？

股市 15:32 2021/04/28

分享：

三星李健熙遺產稅838億元　佔身家近一半?

韓國三星集團（Samsung）前會長李健熙去年10月去世，三星李氏家族今日公布，將會支付12萬億韓圜（折合約838億港元）的遺產稅，並會將其私人擁有的藝術收藏捐贈予韓國策展人。有外媒統計，李健熙遺產稅金額是韓國至全世界有紀錄以來最多，據不同財富統計資料，李健熙離世時身家折合約1340億至1814億港元，意味李健熙遺產稅相當於其身家4成至6成。

李氏家族表示，將會未來5年分6次支付遺產稅，首筆稅款會在本月支付，並指出支付遺產稅是履行公民責任，但未有交代家族會以何方式繳付。

李在鎔賄賂案判囚2年6個月 三星陷「李氏真空期」，可見【下一頁】

外界關注李健熙遺產稅或觸發李氏家族套現壓力，路透社引述資料，李健熙遺產包括多家三星關聯公司的持股，價值為170億美元（約1326億港元），包括三星電子（韓：005930）4.18%股權、三星電子0.08%優先股股權，三星生命20.76%股份，三星物產2.88%股份，三星SDS0.01%股份。

外電上周報道，李氏家族考慮利用關聯企業的股票作為抵押品作個人借貸，支付部分遺產稅，令家族無須直接出售股入。

路透社指李健熙遺產規模約26萬億韓圜（折合1814億港元），福布斯統計李健熙財富約173億美元（約1340億港元），彭博數據則估算其財富約286億美元（約2220億港元）。

相關文章：

【南韓首富】三星會長李健熙逝世享年78歲　一文看清傳奇人生

編輯：麥德銘

股票 遺產稅 Samsung 南韓圜 南韓

上一篇文章

【異動股】100毛旗下藝人東方昇擬被告　毛記葵涌曾飈1.8倍

下一篇文章

【國泰危機】國泰航空再推自願離職計劃　國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲48關　高港近4%　夜期升92點　北水放慢吸資8億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲48關　高港近4%　夜期升92點　北水放慢吸資8億（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期　淨回撥4億美元、ADR股價升越47港元
【滙豐HSBC】滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期　淨回撥4億美元、ADR股價升越47港元
【新股IPO】京東物流爭本周上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流爭本周上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）
【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）
【限聚令放寬】餐飲業「疫苗氣泡」四類營業要求　酒吧及卡拉OK有條件重開（附圖解說）
【限聚令放寬】餐飲業「疫苗氣泡」四類營業要求　酒吧及卡拉OK有條件重開（附圖解說）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐、恒生等10銀行參與（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐、恒生等10銀行參與（附銀行申請方法）