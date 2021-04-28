【三星遺產稅】三星李健熙遺產稅838億元　佔身家近一半？

▲ 三星李健熙遺產稅838億元 佔身家近一半?

韓國三星集團（Samsung）前會長李健熙去年10月去世，三星李氏家族今日公布，將會支付12萬億韓圜（折合約838億港元）的遺產稅，並會將其私人擁有的藝術收藏捐贈予韓國策展人。有外媒統計，李健熙遺產稅金額是韓國至全世界有紀錄以來最多，據不同財富統計資料，李健熙離世時身家折合約1340億至1814億港元，意味李健熙遺產稅相當於其身家4成至6成。

李氏家族表示，將會未來5年分6次支付遺產稅，首筆稅款會在本月支付，並指出支付遺產稅是履行公民責任，但未有交代家族會以何方式繳付。

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外界關注李健熙遺產稅或觸發李氏家族套現壓力，路透社引述資料，李健熙遺產包括多家三星關聯公司的持股，價值為170億美元（約1326億港元），包括三星電子（韓：005930）4.18%股權、三星電子0.08%優先股股權，三星生命20.76%股份，三星物產2.88%股份，三星SDS0.01%股份。

外電上周報道，李氏家族考慮利用關聯企業的股票作為抵押品作個人借貸，支付部分遺產稅，令家族無須直接出售股入。

路透社指李健熙遺產規模約26萬億韓圜（折合1814億港元），福布斯統計李健熙財富約173億美元（約1340億港元），彭博數據則估算其財富約286億美元（約2220億港元）。

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編輯：麥德銘