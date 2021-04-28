【樓市現象】住宅樓價愈升愈有 官方樓價指數首季升2.2% 七季最勁 代理：次季或挑戰新高

今年以來股市較動蕩，但樓市表現卻強勁，樓價愈升愈有。據差餉物業估價署最新數據顯示，今年3月份私人住宅售價指數報388.3點，較2月份指數385.2點，按月升0.8%。最新數據更連升三個月，首季樓價升幅達2.21%，為自2019年第三季以來共七個季度的最大升幅。

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2021年3月份私人住宅售價指數報388.3點，為七個季度的最大升幅，反映樓價已擺脫社會運動及疫情以來的劣勢。若與2019年5月份的歷史高位396.9點比較，目前樓價仍跌2.17%。



他指出，差估署3月份售價指數主要反映2月下旬及3月上旬的實際市況，當時疫情持續受控，疫苗亦陸續接種，樓市顯著復甦，一手及二手市場交投暢旺，帶動樓價穩步向好。

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若以不同類型單位劃分，全綫類型也錄得升幅。其中以E類單位（實用面積1,722平方呎或以上）升幅最強勁，最新報334.9點，按月升3.6%。至於A類單位（實用面積431平方呎以下）最新報432.3點，按月升0.96%。而B類單位（實用面積431至752平方呎）及C類單位（實用面積753至1076平方呎），按月分別升0.9%及1.16%；而D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）升幅最少，期內僅微升0.1%。



展望4月份，陳海潮指出，樓價扭轉過去兩季跌勢，於今年首季正式展開升浪，料次季升幅更可觀。這由於疫情穩定受控，整體經濟表現亦有明顯復甦，最新失業率回落至6.8%，加上近期新盤推售反應理想，料可帶動整體樓市進一步回暖。假設第二季每月樓價平均能錄得約1.5%升幅，則料次季樓價將累升4.56%，升勢較首季明顯加快，亦預示樓價指數最快在次季的5月或6月份便可達到400點的水平，再創歷史新高。

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記者：陳詠妍