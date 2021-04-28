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【新奇筍工】美心請兼職通宵班煲飯洗米雜務員 負責煲飯洗米 時薪61元

理財智慧 15:48 2021/04/28

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懂得洗米煮飯就能搵到一份筍工？是的。美心食品廠請兼職通宵班煲飯洗米雜務員，無需學歷要求，時薪達61元，並享有員工購物優惠，職位具在職培訓、同時亦提供膳食,更有晉升機會以及穿梭巴士服務。工作時間為下午9時至上午6時15分, 每週工作4天至6天, 輪休制, 每天工作 8.5 小時。

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主要職責

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入職條件

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申請須知：求職者可致電22109219與美心食品廠鍾先生聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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