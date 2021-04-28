【新股IPO】兆科眼科6622明日掛牌 上限定價 一手中籤率25%

李氏大藥廠（00950）分拆的眼科製藥公司兆科眼科（新上市編號：06622）將於明日掛牌，其公開發售錄得超額認購55倍，經重新分配後，公開發售股數增至40%。國際發售初步提呈發售股份已獲相當於國際發售項下初步可供認購總數的約5.3倍以上。該股以招股價上限每股16.8元定價，集資淨額19.42億元；一手中籤率25%，投資者需認購10手，即5000股才能穩獲一手。高盛及Jefferies為聯席保薦人。

新希望服務周四闖關 集資最多15.5億元，見【下一頁】

兆科眼科是次集資所得，其中約46%用作為其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金、32%用於核心產品的臨床開發及商業化、7%用於南沙的生產設施進行生產線擴張、5%用於業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金，其餘為營運資金及一般用途。

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記者：張以正