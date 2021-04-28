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佳兆業公佈交換、收購要約等積極債務管理方案 優化債務結構降低融資成本

股訊匯 15:00 2021/04/28

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佳兆業集團（01638）昨日(27日)就2024年6月到期的三十億美元債券，公佈了包括交換、收購要約及新發行在內的一系列積極債務管理方案，提前進行債務處理及再融資計畫，以降低2024年到期的融資壁壘，及實現長期融資成本下降。公司昨日債券新發行獲投資人踴躍參與，最終成功定價5億美元2025年11月到期優先票據，最終定價較初始價格指引收窄42.5個基點。受公司積極債務管理消息帶動，佳兆業2024年債券價格上漲2pts，公司整體收益率曲線上漲約0.5-1 pt。

佳兆業表示，針對2024年的交換和收購要約，是其積極管理資產負債表負債和優化債務結構努力的一部分。根據交換方案，債券持有人將以票面價值為基礎等價獲新發之5億美元優先票據。根據收購要約，佳兆業將以現金購買未償債券，價格將通過未經修改的荷蘭式拍賣確定。有關交換及收購要約的最高接納金額，將於4月28日或前後公佈，交換及收購要約的屆滿日期為5月6日（倫敦時間下午四時正）。

在宣佈交換和收購要約之前，佳兆業2024年期債券的出價收益率為10.4%，交易公佈後，該支債券週二的出價收益率收窄至約9.8%。

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