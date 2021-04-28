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【內房股】廣州房貸又提價 為年內第三次

股樓投資 15:59 2021/04/28

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據內地傳媒報道指，廣州房地產貸款今日起再度提價。消息指，四大國有銀行廣州網點於今日起調整房貸利率，首套房貸利率調整為最低LPR+75基點至5.4%，二套房貸最低LPR+95基點至5.6%，相比本月初各上調10個基點。

值得留意的是，這已是繼今年1月27日後，廣州地區今年以來的第三次調整，也是4月以來第二次調整。消息影響下，內房股近月普遍受壓，其中龍頭股碧桂園 （02007）、中國恒大（03333）、融創中國 （01918） 月初至今分別跌6.6%、9.5%及8.4%。

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記者：郭秀慧

經濟 碧桂園 恒大 地產 中國恒大（03333） 廣州 銀行 中國

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