【加密貨幣】以太幣曾創2700美元新高 傳歐投行發行數字債券

全球市值第二大加密貨幣以太幣（ETH）周二（27日）曾一度漲至2,700美元的高位，據CoinGeko數據顯示，現時以太幣報2,617美元，過去7年升幅達12.6%，市值達3千億美元。

【Bitcoin】比特幣跌完再升過 重上54000美元 為何能成為投資界最炙手可熱的產品?

彭博早前引述消息來源報導，歐盟旗下的歐洲投資銀行有意在以太坊區塊鏈上銷售規模達1億歐元的兩年期「數字債券」，並由高盛、桑坦德 (Banco Santander) 和法國興業銀行負責銷售。

以太幣今年升勢凌厲，年初至今已升近兩倍，相對比特幣今年只上升89%。過去兩周的調整中，比特幣佔所有加密貨幣比例首次跌破50%，反映比特幣以外的非比特幣貨幣（AltCoin）表現強勢，當中市值排名第三的幣安幣（BNB）於過去一年升幅便達3283.9%。

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