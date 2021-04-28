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【美股焦點】微軟上季業績勝預期 罕揭Linkedln收入年增逾六成

股樓投資 15:31 2021/04/28

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微軟周二（27日）於收市後收布上季業績，收入及盈利增長皆勝市場預期。每股盈利為1.95美元，高於市場預期的1.78美元，收入按年增長19%至417.3億美元，高於市場預期的410億美元，亦是創2018年以來最高的按年收入增長。

【美股分析】美股今年牛市仍未完? 逾半專業投資者看好美股

管理層於電話會議中表示，收入按年增長超預期 ，部份原因歸功於去年疫情所引致的電腦短缺，導致有關銷量增加。微軟又指上季拿下美國陸軍一份十年的AR頭盔合約，價值高達219億美元。微軟行政總裁Satya Nadella亦罕有揭Linkedln營銷業務增長，收入按年增逾六成，貢獻30億美元收入，高於Snap及Pinterest的28億美元及19億美元。

微軟今季收入將達到436 億美元至 445億美元，按年增長16%，高於市場預期。被視為重點業務的雲端業務Azure收入按年增長達50%，高於市場預期的46%，惟智慧雲端業務的經營利潤率由44.5%下降至42.5%，微軟盤後下跌6.77美元或 2.58%，報 255.2美元。

其餘將於今周公布業績的明星科技股

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撰文 : 林展鋒

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