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【iOS 14.5更新】iPhone「奇趣拍」程式推3.1版本　新增7款AR Spaces空間轉換特效

科技 15:29 2021/04/28

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Apple最近發布「奇趣拍」（Clips）影片創作程式更新版本，並提供7款全新AR Spaces空間轉換特效，讓用戶拍攝有趣影片。

蘋果（Apple）為iPhone和iPad用戶推出的「奇趣拍」（Clips）影片創作程式，最近發布3.1更新版本，並提供7款全新AR Spaces空間轉換特效，讓用戶拍攝更加有趣吸引的影片。

<<【iOS 14.5 更新】戴口罩點用Apple Watch可解鎖iPhone？　新Emoji鬍鬚女、情侶親吻新膚色選擇登場（有片教學）

<<蘋果Beats無線耳機將支援「Find My」功能　需升級至iOS 14.5系統

近日，Apple在「奇趣拍」3.1版本中新增7種 AR Spaces特效，包括提供彩虹光束橫掃效果的「Prism」、空間裡漂浮愛心氣球的「Hearts」、反射炫目亮眼Disco燈光的「Disco」、彩色瓷磚躍動的「Dance Floor」模式等。用戶在拍攝影片時，可加入視覺特效來轉換空間，與好友一同互動，或將影片分享至社交媒體平台。

另外，LiDAR感測器可測量光距離，並使用場景的像素深度訊息提供更快、更逼真的擴增實境（AR）體驗。用戶可利用iPhone 12 Pro或iPad Pro內置的LiDAR感測器，開啟AR Spaces模式掃描房間，便可即時預覽效果，特效與動態燈光等場景。

目前用戶可在iOS 14.5、iPadOS 14.5版本中更新程式，「奇趣拍」將在每月推出新濾鏡、貼紙等創作內容，為用戶提供更多新穎影片素材。

即看蘋果AirTag實測片：

＜＜【ETech 快訊】實測Apple AirTag　重要物件不怕「走失」

責任編輯：李寶如

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