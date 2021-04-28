【美股焦點】曾準確預測00年及08年跌市 花旗熊市指標仍處低位 分析師籲逢低買入

花旗分析員Mert Genc領導的團隊發表報告指，該行追蹤的18個熊市指標顯示現在仍非沽售股票時刻。雖然指標顯示雖然全球股票估值及新股上市活動已反映步入周期末端的訊號，Mert Genc亦坦言現在不難找到全球股市過熱的情況。

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資料來源: Marketwatch

然而，其他指標包括企業利潤率及孳息曲綫反映現時只處於周期早段，18個指標當中只有7.5個亮起警號，低於2000年網絡泡沫爆破前，合共17.5個指標亮起沽售訊號，以及2007年次按危機時，合共13.5個指標亮起沽售訊號，該行建議以目前分數來計，投資者應逢低買入。

資料來源: Marketwatch

花旗熊市指標雖未成功預測去年疫情爆發引發的崩跌，但該指標曾準確預測2000年網路泡沫和2008年金融海嘯。該行又指，18個新興市場國家中，有7個國家的熊市指標也都處於低點，反映暫未見市場將出現大規模拋售。

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