英國捐醫療裝設備印度嫌少「只是作政治姿態」

印度新冠肺炎疫情嚴峻,全球多國紛紛伸出援手,送贈物資助印度渡過難關,英國向印度捐出共600部醫療設備,但有印度醫學界人士指出,英國捐贈數目太少,甚至形容英國的捐贈只是擺政治姿態,影響有限。

英國外交部表示,向印度捐出600件醫療設備,包括呼吸機及製氧機,第一批物資已於當地時間周二(27日)抵達。

惟印度人似乎不太領情,印度孟買(Mumbai)疫情咨詢委員會成員烏德瓦迪亞(Zarir Udwadia)形容,只是「滄海一粟」(a drop in the ocean)。

本身是醫生的他接受BBC電台節目訪問時表示,英國只是「作政治姿態」(political gesture),十分遺憾,在現階段情況能產生的影響有限。

專家指印度感染人數或被低估 恐逾5億宗確診 【下一頁】

白宮周一(26日)表示,美國將和印度共享6,000萬劑阿斯利康(AstraZenec)疫苗,但沒有透露會運送多少劑到印度。烏德瓦迪亞呼籲國際社會給予更多幫助,敦促美國政府向印度提供其後備疫苗。他形容,美國正「坐在成堆未被使用的阿斯利康疫苗上」(sitting on a pile AstraZeneca-Oxford vaccines),「應當將這些疫苗捐給印度」(Surely such vaccines should be donated to India)。

印度周二錄得32萬宗新增感染個案,自疫情爆發以來,全國錄得接近20萬宗死亡個案。

責任編輯:李俊儀