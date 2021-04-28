  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (三) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國捐醫療裝設備印度嫌少「只是作政治姿態」

環球社會熱點 15:01 2021/04/28

分享：

印度新冠肺炎疫情嚴峻，全球多國紛紛伸出援手，送贈物資助印度渡過難關，英國向印度捐出共600部醫療設備，但有印度醫學界人士指出，英國捐贈數目太少，甚至形容英國的捐贈只是擺政治姿態，影響有限。

英國外交部表示，向印度捐出600件醫療設備，包括呼吸機及製氧機，第一批物資已於當地時間周二（27日）抵達。

惟印度人似乎不太領情，印度孟買（Mumbai）疫情咨詢委員會成員烏德瓦迪亞（Zarir Udwadia）形容，只是「滄海一粟」（a drop in the ocean）。

本身是醫生的他接受BBC電台節目訪問時表示，英國只是「作政治姿態」（political gesture），十分遺憾，在現階段情況能產生的影響有限。

專家指印度感染人數或被低估 恐逾5億宗確診 【下一頁】

白宮周一（26日）表示，美國將和印度共享6,000萬劑阿斯利康（AstraZenec）疫苗，但沒有透露會運送多少劑到印度。烏德瓦迪亞呼籲國際社會給予更多幫助，敦促美國政府向印度提供其後備疫苗。他形容，美國正「坐在成堆未被使用的阿斯利康疫苗上」（sitting on a pile AstraZeneca-Oxford vaccines），「應當將這些疫苗捐給印度」（Surely such vaccines should be donated to India）。

印度周二錄得32萬宗新增感染個案，自疫情爆發以來，全國錄得接近20萬宗死亡個案。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【阿斯利康疫苗】供應量不達標 歐盟告違約
2021/04/27
【阿斯利康疫苗】供應量不達標 歐盟告違約
【阿斯利康疫苗】美國分享6000萬劑 助各國抗疫
2021/04/27
【阿斯利康疫苗】美國分享6000萬劑 助各國抗疫
【印度疫情】美國大使館逾百人確診2人亡 連6日破30萬感染
2021/04/27
【印度疫情】美國大使館逾百人確診2人亡 連6日破30萬感染
【印度疫情】全球捐贈醫療物資抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達
2021/04/27
【印度疫情】全球捐贈醫療物資抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達
【印度疫情】專家指感染人數或被低估 恐逾5億宗確診
今日
【印度疫情】專家指感染人數或被低估 恐逾5億宗確診
傳染病 疫情 外交 印度 英國 美國 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 AstraZeneca（美：AZN）

上一篇文章

美國戶外社交唔使戴口罩 拜登望更多人接種疫苗

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】恐日增50萬確診 美國捐贈疫苗醫療用品
【印度疫情】恐日增50萬確診 美國捐贈疫苗醫療用品
南韓尹汝貞奪奧斯卡最佳女配 幽默得獎感言笑爆全場
南韓尹汝貞奪奧斯卡最佳女配 幽默得獎感言笑爆全場
【印度疫情】美國大使館逾百人確診2人亡 連6日破30萬感染
【印度疫情】美國大使館逾百人確診2人亡 連6日破30萬感染
【印度疫情】全球捐贈醫療物資抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達
【印度疫情】全球捐贈醫療物資抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達
寧見屍山不要封城 冷血言論廣傳 約翰遜怎回應?（第二版）
寧見屍山不要封城 冷血言論廣傳 約翰遜怎回應?（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間15:00）