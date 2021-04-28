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【印度疫情】英國捐贈醫療裝設備太少？

環球社會熱點 18:15 2021/04/28

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印度新冠肺炎疫情嚴峻，全球多國紛紛伸出援手，送贈物資助印度渡過難關，英國向印度捐出共600部醫療設備，但有印度醫學界人士指出，英國捐贈數目太少，甚至形容英國的捐贈只是擺政治姿態，影響有限。

英國外交部表示，向印度捐出600件醫療設備，包括呼吸機及製氧機，第一批物資已於當地時間周二（27日）抵達。

惟印度人似乎不太領情，印度孟買（Mumbai）疫情咨詢委員會成員烏德瓦迪亞（Zarir Udwadia）形容，只是「滄海一粟」（a drop in the ocean）。

專家指印度感染人數或被低估 恐逾5億宗確診 【下一頁】

本身是醫生的他接受BBC電台節目訪問時表示，英國只是「作政治姿態」（political gesture），十分遺憾，在現階段情況能產生的影響有限。

白宮周一（26日）表示，美國將和印度共享6,000萬劑阿斯利康（AstraZenec）疫苗，但沒有透露會運送多少劑到印度。烏德瓦迪亞呼籲國際社會給予更多幫助，敦促美國政府向印度提供其後備疫苗。他形容，美國正「坐在成堆未被使用的阿斯利康疫苗上」（sitting on a pile AstraZeneca-Oxford vaccines），「應當將這些疫苗捐給印度」（Surely such vaccines should be donated to India）。

印度疫情狀況

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印度周二錄得32萬宗新增感染個案，自疫情爆發以來，全國錄得接近20萬宗死亡個案。

責任編輯：李俊儀

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