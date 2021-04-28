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【疫市營商】香格里拉夥Samty開發新奢華酒店　料2024年開幕

商業 14:42 2021/04/28

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香格里拉集團與Samty有限責任公司（東京上市，股票代碼3244）合作，成立全新的合資公司。（香格里拉官網截圖）

全球旅遊業在疫情下受挫，但仍有企業投資新項目。香格里拉集團與Samty有限責任公司（東京上市，股票代碼3244）合作，成立全新的合資公司。並在日本京都開發一家奢華酒店。

今次計劃的項目，為香格里拉集團繼東京香格里拉後，位於日本的第二間酒店。新酒店將坐落在京都最受歡迎的旅遊勝地之一、聯合國教科文組織列為「世界文化遺產」的元離宮二條城北部。鄰近交通方面，將與京都站距離4公里。

【大灣區發展】大灣區助力香港商用航空服務　香港商用航空中心與機管局簽署擴建協議

香格里拉集團首席執行官林明志表示，這個項目將充分發揮香格里拉集團的酒店服務專長，並結合Samty集團在日本，尤以在京都所在地關西地區的房地產開發優勢。他期望在2024年，讓客人光臨這間全新的酒店。

Samty集團社長小川靖展表示，擴大酒店業務是Samty商業計劃中的關鍵戰略。這是我們的第一個豪華酒店開發項目，期待與香格里拉集團合作，在這一領域尋求更多機會。

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香格里拉夥當地企業　開發日本京都新項目
事實上，不少企業在其他地區發展新項目，會與當地的企業合作。據了解，香格里拉集團於2019年9月，收購了酒店建設用地（簡稱，「物業」）。香格里拉集團與Samty集團，於2021年4月1日簽訂了買賣協議。該協議下，Samty集團間接獲得此物業80%權益，香格里拉集團將持有其餘20%權益。若要完成買賣協議，將取決於特定的先決條件，預計將在2021年底分兩次進行。

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責任編輯：馬意文

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