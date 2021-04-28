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【大灣區就業】新世界招聘見習企業家 月薪最高可達3萬 入職要呢啲條件

理財智慧 14:55 2021/04/28

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本港最新失業率雖有所回落，但仍有26萬人無工開，莘莘學子總是擔心「畢業等於失業」，若然有好的機會就要好好把握了。新世界近日招聘見習企業家，工作地點在廣州，不過薪酬待遇不俗，月薪最低都有2.2萬元，最高可達3萬元。由於該職位屬「大灣區青年就業計劃」下的空缺，持有香港或香港以外的大學或大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民即可申請該職位。

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要求資歷及工作職責 :

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待遇 :

  • 每月$22,000 - $30,000
  • 有年假13天
  • 醫療福利
  • 星期一至五、上午9時至下午6時、每週工作5天

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申請須知 :

求職者可電郵(nwdhr@nwd.com.hk)履歷表給新世界發展有限公司。如要索取收集個人資料聲明，請Email與徐女士聯絡。

 

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責任編輯：陳楚琨

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