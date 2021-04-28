美國戶外社交唔使戴口罩 拜登望更多人接種疫苗

美國新冠疫苗接種進度理想，陸續有條件放寬目前防疫措施。美國總統拜登周二表示，美國疾控中心容許已接種兩劑新冠疫苗者，於戶外地方可不戴口罩的建議，希望新措施能夠成為民眾接種疫苗的誘因，並敦促所有合符條件的美國人盡快接種新冠疫苗。

美國擬放寬已打疫苗者限制 戶外或無須戴口罩 【下一頁】

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美國疾控中心（CDC）於周二較早時間宣布，已接種兩劑新冠疫苗者於戶外社交聚會或用餐都無需戴口罩，而未完成接種疫者人士於戶外活動，仍然受「口罩令」所限。CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky） 建議，已完成接種兩劑疫苗人士參加大型戶外集會，包括音樂會、運動賽事等大量人群聚集處，仍然需要戴口罩減低感染風險。

拜登（Joe Biden）周二稍後時間於白宮外發表講話，表示如果國民完成接種疫苗，加快恢復正常生活，當愈來愈多人接種疫苗，就會愈來愈少人需要戴口罩。拜登同時呼籲年青人，特別是想在戶外不戴口罩社交的未接種疫苗人士，應該盡快接種疫苗。拜登更強調，CDC的決定完全基於科學，並不存在政治考量。

責任編輯：郭麗明