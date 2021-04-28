【匯豐控股5】一文看盡匯豐首季績後各大行最新評級和目標價

匯控（00005）昨日公布首季業績，截至3月底匯豐控股稅後純利達38.8億美元，按年大增1.17倍，超出市場預期。首季業績理想帶動匯控股價造好，全日升3.2%，報47.45元，成交27.6億元。

高盛發表研究報告指，匯控業績改善主要由於信貸費用低於預期，而收入則勝預期，加上其資本情況較預期強勁，相信會對集團股價造成正面影響。匯控的非利息收入表現較預期佳，推動集團收入較該行及市場預期高出5%。

高盛續指，因資本市場更活躍，股市價格上漲，亦反映在集團的財富管理和金融市場活動相關的收入中。該行予匯控目標價57元，評級為「買入」

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另一大行摩根士丹利指，匯控首季稅後純利較該行預期高74%，而撥備前經營盈利亦較該行預期高8%，主要受惠於非利息收入較預期好，但部分被成本所抵銷，故維持匯控「與大市同步」評級，目標價為46元。匯控年初至今的股價表現相對疲弱，故預期首季業績及低市盈率或有助股價短期內反彈。

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該行又指，匯控首季不作派息是意料之內，而匯控計劃於明年恢復派息，考慮到今年預期信貸損失較低，估計集團每股派息0.22美元仍有上升空間。

另外，其他大行普遍對匯控首季業績持正面看法。美銀指，匯控首季業績受惠於經濟復甦；海通國際及瑞銀都認為，匯控的收入及信貸成本良好，因此看好其未來增長空間。花旗認為，匯控的增長動力有所改善，並承諾會控制成本。

匯豐大行目標價一覽：

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