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【疫苗氣泡】譽宴歎疫苗氣泡防疫措施過嚴　「放寬都無助生意」（短片）

股市 18:04 2021/04/28

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【疫苗氣泡】 上副標題叙福樓：大部分員工對疫苗持觀望態度、維持4人一枱　譽宴行C類模式、明日起6人一枱

港府宣布明天（29日）起落實「疫苗氣泡」計劃，以接種疫苗為基礎放寬社交距離，食肆分「ABCD」4類營運模式。譽宴集團 （01483） 主席張家豪表示，已經有7成員工接種了最少一劑新冠疫苗，旗下4間酒家可採用「C類」模式，明日起可以6人一枱。集團暫時不會改為8人一檯和舉辨百人宴會。他認為要食客打針後放寛婚宴難以執行，因為宴會主人家難以逐一詢問賓客有否接種疫苗，預料新措施推行之後，生意只能回復至疫情前水平的6成。

譽宴為推動員工接種疫苗提供經濟誘因。公司向每位已完成兩劑疫苗的員工提供2000元以示鼓勵；已取得醫生證明不適宜接種疫苗的員工，也可獲得500元體恤資助。張家豪重申全體員工都支持防疫措施，無人因此而要停工或離職。

叙福樓 （01978） 主席兼行政總裁黃傑龍於facebook專頁表示，大部分員工對疫苗持觀望態度，會維持現時的經營方式，即「B類」運作模式，即食客可選擇用「安心出行」或填紙、堂食至晚上10時並維持4人一桌等措施。

叙福樓維持4人一枱

黃傑龍指出，雖然自己已打疫苗，亦鼓勵員工注射，但大部分員工對疫苗持觀望態度，「表示擔心唔想打的仍然係大多數」。他重申，「打疫苗係冇得迫嘅」，故經評估員工意見後，旗下餐廳會維持現時的經營方式，即「B類」運作模式，包括員工定期檢測、食客可選擇用「安心出行」或填紙、堂食至晚上10時並維持4人一桌等措施，並指最少一個月內都不會作出改變。他又指，一個月後除非員工對疫苗的看法出現重大改變，集團才會考慮「C類」，否則可能維持「B類」營運模式。叙福樓經營經營牛角、牛涮鍋、温野菜、柳氏家等品牌。

ABCD類營運模式

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餐飲業「疫苗氣泡」四類營業要求　酒吧及卡拉OK有條件重開（附圖解說）【下一頁】

相關文章：【美國疫情】美當局更新指引　完成接種疫苗程序國民戶外毋須戴口罩

【旅遊氣泡】邱騰華：旅遊氣泡商議地不包括台灣　未來氣泡安排均以港人接種疫苗為起點

編輯：吳敏芳、林淑如

港股 敘福樓集團（01978） 譽宴集團（01483）
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