【疫苗氣泡】 叙福樓：大部分員工對疫苗持觀望態度、維持4人一枱、可填紙　譽宴行C類模式、明日起6人一枱

▲ 【疫苗氣泡】 上副標題叙福樓：大部分員工對疫苗持觀望態度、維持4人一枱 譽宴行C類模式、明日起6人一枱

港府宣布明天（29日）起落實「疫苗氣泡」計劃，以接種疫苗為基礎放寬社交距離，食肆分「ABCD」4類營運模式。叙福樓 （01978） 主席兼行政總裁黃傑龍於facebook專頁表示，大部分員工對疫苗持觀望態度，會維持現時的經營方式，即「B類」運作模式，即食客可選擇用「安心出行」或填紙、堂食至晚上10時並維持4人一桌等措施。另外，旗下有4間酒樓的譽宴集團 （01483） 主席張家豪表示，集團會採用「C類」 運作模式，即可6人一枱。

叙福樓維持4人一枱

黃傑龍指出，雖然自己已打疫苗，亦鼓勵員工注射，但大部分員工對疫苗持觀望態度，「表示擔心唔想打的仍然係大多數」。他重申，「打疫苗係冇得迫嘅」，故經評估員工意見後，旗下餐廳會維持現時的經營方式，即「B類」運作模式，包括員工定期檢測、食客可選擇用「安心出行」或填紙、堂食至晚上10時並維持4人一桌等措施，並指最少一個月內都不會作出改變。他又指，一個月後除非員工對疫苗的看法出現重大改變，集團才會考慮「C類」，否則可能維持「B類」營運模式。叙福樓經營經營牛角、牛涮鍋、温野菜、柳氏家等品牌。

ABCD類營運模式

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餐飲業「疫苗氣泡」四類營業要求 酒吧及卡拉OK有條件重開（附圖解說）【下一頁】

譽宴行C類模式 明日起6人一枱

另一邊廂，譽宴集團主席張家豪表示，集團已經有7成員工接種了最少一劑新冠疫苗，公司向每人提供2000元以示鼓勵；其餘三成，約30至40人，亦已取得不宜接種的醫生證明，每人獲得500元體恤資助。他指出，酒家明日起可以6人一枱，料要到下月中至月底，員工才能完成接種兩劑疫苗並相隔14天，但集團暫時不會改為8人一檯和舉辨百人宴會。他認為要食客打針後放寛婚宴難以執行，因為宴會主人家難以逐一詢問賓客有否接種疫苗，預料新措施推行之後，生意只能回復至疫情前水平的6成。

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編輯：吳敏芳

