【五號仔】滙豐季績勝預期 現時是否吸納良機?

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滙豐 （00005）
第一季業績遠勝市場預期，季度撥備大幅減少，首季稅前溢利達57.8億美元，較去年同期大升近八成，不少投資者關注滙豐現水平是否可以吸納，獨立股評人盧嘉偉分析指，過往數年滙豐的股價表現令市場失望，而其首季業績有驚喜、「不少指標提早交到功課」，加上管理層計劃卞今年8月公布派息的安排，故認為現時滙豐勢頭不錯。
盧嘉偉續指，滙豐股價自去年9月開始拾級而上，技術走勢亦可見挑戰橫行區的頂部，認為現水平值得吸納，以待集團公布好消息。
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