輝瑞年底前或推出新冠口服藥物 冀減住院人數

新冠肺炎肆虐全球，各地民眾期望盡快有藥物面世，連同新冠疫苗一齊對抗新冠肺炎。輝瑞行政總裁艾伯樂表示，現正研發一款治療新冠肺炎的口服藥物，有望今年年底在美國上市。有衛生官員表示，口服藥物或能減少新冠肺炎住院人數。

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輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）周二（27日）接受美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）採訪時表示，由輝瑞（Pfizer）公司研發的新冠口服藥物可在症狀出現初期控制病情，可能在年底前推出。輝瑞上月開展口服藥物臨床測試，藥物利用蛋白酶抑制劑，壓抑病毒在人類細胞內繁殖時所需酵素。

艾伯樂指，若臨床試驗進度良好，並獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准，藥物或可於今年年底前在美國上市。衛生專家表示，由於人們可以在家中服用口服藥物，所以有望協助控制疫情及減少住院人數。

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另外，輝瑞亦為6個月至11歲的兒童測試新冠疫苗。公共衛生官員及傳染病專家表示，為兒童接種疫苗對結束疫情大流行至關重要。本月上旬輝瑞表示在研究中發現，疫苗對12歲至15歲的青少年100%有效，已向FDA申請擴大疫苗授權使用範圍。艾伯樂表示，對FDA批准為青少年接種輝瑞疫苗感到「十分樂觀」（very optimistic）。

責任編輯：李俊儀