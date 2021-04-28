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【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G

科技 13:40 2021/04/28

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Nokia計劃下半年發布支援5G網絡的Nokia X50。

諾基亞（Nokia）正在積極部署手機業務，其營運商HMD Global於本月初舉行的新品發布會中，一口氣推出6款Nokia中低階平價機，並更改新機命名方式。最近有外國媒體報道，Nokia有意在本年內推出更多5G手機，並計劃下半年發布支援5G網絡的Nokia X50。

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據外媒《NokiaPowerUser》報道指，Nokia將在本年第3季，推出中高階機款Nokia X50。該款手機將配備6.5吋屏幕，並支援120Hz刷新率，料搭載高通的5G中階Snapdragon 775芯片，目前該芯片尚未發布，外界預料將採用5nm製程技術，處理效能較上一代有所提升。

另外，預計Nokia X50將會首度搭載1億像素鏡頭，並成為手機的賣點之一。Nokia X50背面配備5鏡頭組合，包括1億800萬像素的蔡司主鏡頭，以及長焦、超廣角、微距和景深鏡頭。手機將配置6000mAh電池容量，以及支援22W快速充電。

責任編輯：李寶如

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