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全球環保熱潮帶動 綠色飲食成新投資主題

股市 12:00 2021/05/03

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環保飲食的熱潮在2020年繼續發展，消費者對剩食、航空里程、潔淨標籤、無肉、培植肉及有機食品等潔淨及綠色飲食議題都十分關注。

雖然素食這種飲食及生活方式日益普及，但在資本市場上的相關投資卻相對複雜。當中一大原因為現時市場上缺乏這類主題的公司，例如目前只有幾間純素食、直達消費者的公司正在進入市場。儘管主流超市推出的自家純素食產品越來越受歡迎，但這些產品的銷售對超市利潤的影響目前仍然微不足道。若要將其視為純素食類股票，實是過份誇大。

綠色食品股票
 
儘管目前全球主流股票市場上的純素食公司寥寥可數，但不少企業都正積極為食品股以至整個環境帶來正面的影響。例如，從事食品原料的DSM正研究用藻類代替魚苗作更佳的蛋白質來源，長遠有助魚場以可持續的方式經營。

農業機械公司John Deere使用開放式架構平台及與客戶共用數據，讓客戶能仔細分析其表現及在不同耕地使用的技術及化學品，讓客戶能清晰列出他們所生產的食物的成分。

動物遺傳學先驅企業Genus正為農夫開發更有效益的繁殖方法，提升所產肉類的質與量，同時降低肉類生產對環境影響的連鎖效應。

長遠趨勢

未來十年將會成為應對氣候變化的關鍵時間，而我們所消耗的食物對未來氣候有長遠而舉足輕重的影響。有報告指出，肉類與奶製品業未來很有可能會超越石化燃料業，成為全球暖化的最大推手；亦有報告預計，到了2050年，肉類與奶製品業的溫室氣體排放將佔全球額定可排放溫室氣體的80% 。

在全球共同努力解決以上危機之際，能提供相應解決方案的公司自然會更受青睞。然而，並非所有專注環保的企業都能長期提供理想的回報，因此選股仍然是關鍵。不過可以肯定的是我們需要解決這些非常現實的問題，因此我們預計在未來幾年這項主題在投資者的投資組合中將會有越來越高地位。

撰文 : Amanda O’Toole 安盛投資潔淨經濟策略投資組合經理

欄名 : 投資洞見

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