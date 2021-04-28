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【新股IPO】兆科眼科6622暗盤潛水　每手帳面蝕490元

新股IPO 18:33 2021/04/28

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兆科眼科將於4月29日上市。

由李氏大藥廠 （00950） 分拆的眼科製藥公司兆科眼科 （新上市編號：06622） 明日首日掛牌，暗盤初段即跌穿招股價16.8元。據輝立暗盤顯示，兆科眼科曾低見15.4元，較招股價低約8.3%，最終收報15.82元，跌5.8%，成交6,560萬元。以每股500股計，不計手續費帳面蝕490元。

兆科眼科在耀才的暗盤價最新報15.86元，較招股價低5.6%，成交額818萬元。

兆科眼科獲超過11萬人認購，一手中籤率25%，認購10手（500股）可穩獲一手。近期新上市公司後市表現仍然一般，券商預料，兆科眼科升幅最多一成。

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信誠證券聯席董事張智威表示，兆科眼科認購反應一般，預期兆科眼科股價於招股價上下浮沉，升幅約有5%至10%。他建議有貨的投資者可於升幅一成或以下考慮沽出。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

港股 分拆 李氏大藥廠（00950） IPO 兆科眼科（06622）

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