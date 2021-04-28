【新股IPO】兆科眼科6622暗盤潛水　每手帳面約蝕400元

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【業績│比亞迪】比亞迪首季多賺1.1倍 比亞迪電子純利增23%
由李氏大藥廠 （00950） 分拆的眼科製藥公司兆科眼科 （新上市編號：06622） 明日首日掛牌，暗盤初段即跌穿招股價16.8元。據輝立暗盤顯示，兆科眼科曾低見15.4元，較招股價低約8.3%，最終收報15.82元，跌5.8%，成交6,560萬元。以每股500股計，不計手續費帳面蝕490元。
|收報(元)
|變幅
|一手賺蝕
|富途
|16.10
|-4.2%
|-350
|耀才
|15.92
|-5.2%
|-440
|輝立
|15.82
|-5.8%
|-490
|最高位
|變幅
|最低位
|變幅
|富途
|19.90
|+18.5%
|16.04
|-4.5%
|耀才
|17.10
|+1.8%
|15.42
|-8.2%
|輝立
|17.20
|+2.4%
|15.40
|-8.3%
兆科眼科在耀才的暗盤收報15.92元，較招股價低5.2%。
兆科眼科獲超過11萬人認購，一手中籤率25%，認購10手（500股）可穩獲一手。近期新上市公司後市表現仍然一般，券商預料，兆科眼科升幅最多一成。
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信誠證券聯席董事張智威表示，兆科眼科認購反應一般，預期兆科眼科股價於招股價上下浮沉，升幅約有5%至10%。他建議有貨的投資者可於升幅一成或以下考慮沽出。
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記者：謝卓榮