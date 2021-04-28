【人民幣國際化】調查指境外貿易夥伴接受度升 人民幣創近6周新高

人民幣在岸價（CNY）升至約6.48的水平，創近6周新高，主要因美滙指數回軟，由近93.5回落至90.9左右。

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有分析師指，美滙指數已好消息盡出，隨着美債利率上揚及財政刺激等利好因素逐漸消退，美元將重回下行趨勢。

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另一邊廂，中國銀行發布的2020年度《人民幣國際化白皮書》顯示，去年中國企業的境外貿易伙伴接受人民幣的意願呈現提升態勢。

約有31%的境內受訪工商企業反饋，其境外貿易伙伴完全接受使用人民幣結算，這一比例較2019年的調查結果提升了4個百分點。

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記者：林衛