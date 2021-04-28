【A股布局】股民慌了 貴州茅台首季盈利增速創六年新低 業績恐撐不住天價估值

貴州茅台（滬：600519）公布今年首季營業收入272.71億元（人民幣，下同），同比增長11.7%；淨利潤139.54億元，同比增長6.6%，相當於每天狂賺1.55億。

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儘管公司賺錢能力驚人，但只有個位數的盈利增速，對應近60倍市盈率，似乎不足以支撐目前股價。有股民稱：「開盤我就跑，要大跌」，也有人指：「個位數增長，見鬼了！」，結果茅台在周三（28日）中午收報2,021.78元，下跌3.47%。

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據分析，茅台的手續費及佣金支出、稅金及附加、信用減值損失皆有所增加，其中，增加最大是稅金及附加，達到了38.28億元，較2020年同期大增56.4%。

對此，茅台解釋稅金及附加增加主要是公司本部銷售給公司控股子公司的銷量較上年同期增加，消費稅及其附加稅相應增加。

不過，券商似乎仍看好白酒行業前景。安信證券認為，主流酒企在「十四五」基本是翻倍規劃，這是白酒板塊的保底輯，即業績有5年複合平均10%以上的增長，長期維度看白酒結構性景氣基本態勢不變。

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記者：林衛