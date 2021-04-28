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【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？

環球社會熱點 12:43 2021/04/28

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英國哈里王子與夫人梅根在專訪大爆王室秘聞後，有傳雙方已關係跌至冰點。哈里在參加因爺爺菲臘親王喪禮時，被拍攝到與哥哥威廉王子有交流，似乎有望修補關係。但英國媒體報稱，威廉哈里暫時難以重歸舊好，因為威廉不滿梅根對待凱特的方式及態度。

【英國王室】查理斯擬簡化王室核心 正式踢走哈里梅根 【下一頁】

傳威廉查理斯唔再信哈里 無安排單獨對話 【下一頁】

英國《每日郵報》引述消息人士，威廉早已不滿梅根，特別是對待其妻子凱特的態度。據悉，凱特一直嘗試幫助梅根，理解成為王室成員的責任，但似乎凱特的付出一直被錯誤解讀。當梅根在訪問公開點名批評凱特，消息人士指威廉難忍妻子受辱。

早已清楚將來會成為國王的威廉致力維護王室關係，但同時認為梅根對凱特的控訴有欠公允，尤其是凱特為英國王室及家庭付出如此心血後仍不被理解，甚至遭到公開指摘，令威廉覺得難以與梅根和好。

奧花雲費讚梅根夠真誠 「無諗過訪問會咁大影響」 【下一頁】

威廉亦被指曾不看好哈里與梅根的關係，認為兩人發展過於冒進，一度希望他們可以放慢步伐，甚至懷疑梅根的目的。不過，威廉當時仍然希望梅根可以在新家庭真正開心快樂。在哈里宣布脫離王室，威廉有所改變，因為他覺得梅根公開地不尊重王室及英女王。

責任編輯：吳漢培

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