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【消費優惠】MegaBox手機App推新美饌電子券功能　消費獲積分換免費美食（附換領優惠詳情）

商業 12:37 2021/04/28

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由即日起至6月30日，MegaBox推出「eDish瘋狂賞」美饌電子券功能。（MegaBox提供）

MegaBox去年正式推出手機應用程式。為了提升客戶服務，提供更多元化消費獎賞予該區的白領及家庭顧客，更新了手機應用程式，並推出了全新App美饌電子券功能。

由即日起至6月30日，MegaBox推出「eDish瘋狂賞」美饌電子券功能。場內設有40間環球美食餐廳，提供不同種類的菜式。顧客可於手機應用程式兌換指定美饌電子券

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

Mega Club會員消費滿100元可換領1分，憑指定積分可於手機應用程式內，免費換領多間食肆的餐飲美饌。換領後即可直接前往指定食肆，免費享用已換領的美食。

積分換領美食詳情
1. 5月3日至31日
Mega Club25分可換領熊小館黑松露卡邦尼意粉、餃子駅餃子雙倍滋味套餐以及會所1号港灣皇宴脆皮吊燒雞 (半隻) 配鮮茄腐皮泡時蔬。

Mega Club30分可換領鳳城1954金皮炸子雞(1隻)、The Point Pizza & Pasta原隻焗釀龍蝦披薩 (11吋)，以及百樂門宴會廳晚市點心放題。

【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）

2. 6月1日至30日
Mega Club25分可換領上海小南國招牌清炒河蝦仁。

Mega Club30分可換領Achacha Food & Beverage Boutique美國安格斯肉眼扒、Ruby Tuesday煙肉芝士漢堡，以及煌府1號至尊脆皮燒鵝(例牌) 配欖菜乾扁四季豆。

【2021薪酬趨勢】疫下過半高管受訪者遭凍薪　料2021年薪酬續持平

另外，場內還推出「晚飯5小時免費泊車優惠」。顧客於星期一至五晚上6時後入車，並於食肆消費滿100元，可享3小時免費泊車優惠，食肆消費滿300元，可享5小時免費泊車優惠。

責任編輯：馬意文

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