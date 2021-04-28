[港交所388] 港交所首季多賺7成 滬深港通日均成交額創季度新高

港交所(00388)公布首季業績，截至今年3月底止，首季純利38.4億元，按年升70％，每股盈利3.03元。期內，收入及其他收益59.5億元，按年升49％。港交所下午開市報495.2元升%。

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港交所收入上升近半，主要由於交易及結算費增加以及集體投資計劃的公平值收益1.59億元。投資收益淨額為4.18億元，主要反映集體投資計劃的公平值收益，對比去年同期的公平值虧損，與全球股票及固定收益市場的估值一致。首季日均成交金額2,244億元，按年升86％。

今年首季，滬深港通收入及其他收益達7.37億元季度新高，較2020年第一季上升82％。滬深港通北向及南向交易的日均成交金額分別為1,268億元人民幣及608億元，同創季度新高。

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新股集資方面，今年首季共有32家公司於香港交易所上市，總集資額達1,366億元，首次公開招股總集資額為2020年第一季的9倍有多。

代理集團行政總裁戴志堅在業績報告中形容，港交所業務在2021年初開局良好，會繼續審慎管理成本和風險，推進戰略規劃。

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