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【蘋果自研芯片】傳Apple M2芯片本月開始投產　搭載新款MacBook料7月份上市

科技 12:22 2021/04/28

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消息指，蘋果（Apple）自研的新一代處理器M2現已開始進行量產，並由台灣製造商台積電代工。

為減低對芯片製造商的依賴，近年愈來愈多科企開始自行研發芯片。據日經亞洲報道，蘋果（Apple）自研的新一代處理器M2現已開始進行量產，並由台灣製造商台積電代工，最快會在7月份出貨。

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早前已有報道指，蘋果M2芯片將採用台積電的5納米製程。最近日經亞洲引述消息人士指，Apple第二代M2自研芯片，已在本年4月份進入生產階段。消息人士透露，新芯片需要3個月時間生產，預計最快在7月份上市，並應用於新款MacBook產品中。

去年底，蘋果在Mac mini、MacBook Air和13吋MacBook Pro產品中搭載M1芯片，最近又宣布，將M1芯片進一步應用在24吋iMac，以及新一代iPad Pro。去年蘋果曾經表示，旗下MacBook以及Mac產品將改用自家ARM架構處理器，並會逐步取代英特爾（Intel）處理器，預計需時2年才可將整個生產綫轉移。

即看蘋果AirTag實測片：

＜＜【ETech 快訊】實測Apple AirTag　重要物件不怕「走失」

責任編輯：李寶如

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