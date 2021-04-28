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放寬限制難在短期內起作用　國泰擬推自願離職計劃

股樓投資 13:11 2021/04/28

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新冠肺炎持續，即使疫情有所緩和，但各行各業仍受影響；港府早前宣布，與新加坡合作推出「旅遊氣泡」，而且有疫苗面世等利好消息，但似乎在短期內難會改善航空業困境。國泰航空 （00293） 向員工發信，在疫情下營運仍面對挑戰，公司擬向機師、機艙服務員、子公司職員等香港營運團隊，推出自願離職計劃，申請截止日期5月12日。

《經濟日報》報道，國泰航空表示，雖然當局放寬限制，但預料在短期內難有改善，公司仍需大幅削減航班運力，又相信有部分員工會因個人原因，選擇離開集團。國泰航空指，因全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，公司一直只能維持基本航班，推出自願離職計劃也有考慮部分員工要求。

此外，曾有消息指出，國泰航空會在6月再度裁員，屆時辦公室員工、後勤等人員或受影響；國泰計劃推出帶薪假期，如員工選擇放9個月無薪假便可獲發一個月薪金，選擇放12個月則可獲兩個月薪金。

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責任編輯：黎淑雯
 

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