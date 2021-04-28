【業績|港交所】港交所首季盈利按年升7成　創新高

▲ 港交所首季盈利創新高

港交所 （00388） 首季收入、盈利創季度新高，受惠期內港股成交、滬深港通南北向交易額破紀錄。港交所第一季盈利按年增長70%至38.4億元，為券商預期的上游水平，而港交所第一季收入及其他收益創季度新高，較去年首季上升49%至59.6億元。

港交所在今年首季刷新多項交易紀錄，包括港股首季日均成交額達2244億元，按年增加85%，而滬深港通北向及南向平均每日成交金額分別達1268億元人民幣、608億港元，同屬歷來新高。債券通日均成交額253億人民幣，也同樣是新高。首季IPO集資額達1366億元，按年增9倍。

不過，期交所首季衍生產品平均每日成交合約張數減少23%，港交所指，去年新冠病毒使交易波幅擴大下，去年首季成交量創季度新高。另外，倫敦金屬交易所（LME）第一季的收費交易金屬合約平均每日成交量減少21%。

港交所期內主要業務收入按年增35%至54.5億元，而投資收益達4.18億元，而去年同期則錄4700萬元虧損，主要反映集體投資計劃的公平值收益。

支出方面，港交所首季營運支出增加9%至11億元。

圖看港交所首季業績重點

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港交所代理集團行政總裁戴志堅稱，2021年初開局良好，儘管面臨宏觀經濟和地緣政治環境帶來的許多挑戰，港交所展現出强大的韌性，會繼續審慎管理成本及風險，深信港交所繼續具備優勢，穩握未來增長機遇。

港交所首季業績理想，不過踏入第二季，港股交投明顯回落，4月至今日均成交額回落至1610億元，按年仍升41%，但按季跌28%，港交所要在本季盈利創新高，具有相當難度。

港交所將於收市後舉行股東周年大會和業績記者會。

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記者：麥德銘