【大灣區發展】大灣區助力香港商用航空服務　香港商用航空中心與機管局簽署擴建協議

▲ 香港商用航空中心與香港機場管理局，日前簽署協議於原址擴建。

香港商用航空中心與香港機場管理局，日前簽署協議於原址擴建。並預期擴建計劃，將強化香港提供頂尖商用航空服務的能力，鞏固作為國際航空樞紐的地位，以及藉「雙門戶」優勢，聯繫大灣區以及世界各地。

擴建計劃將分為兩部份，詳情如下：

1. 翻新和擴建現時的候機大樓

提升大樓内的清關、 出入境及檢疫設施，亦會增設由候機大樓向外延伸的蓋蓬，為飛機和乘客提供無縫服務。

2. 主要興建一棟新客運大樓

擴充設施為了應對由包機和團體旅行，帶動的新客運需求，與此同時，為商用航空同業提供更多辦公空間。

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計劃下，兩個部份均預期於2025年落成。是次擴建期望加強客戶服務和客戶體驗，同時帶來數碼化和持續創新的機會，讓中心不斷提升安全水平。而在新常態下，客戶更重視行程中的衛生，故會致力確保旅客在飛機上或中心內的衛生、安全以及提供更具彈性和私隱度高的服務。

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香港商用航空中心董事米高嘉道理表示，香港為國際航空樞紐，加上雙門戶優勢，本地的商務航空將繼續擔當重要角色，吸引來自世界各地的企業家、領導人和管理層。

他又指，在中國雙循環戰略引領下，香港將受惠於更多相關的高增值商業活動。隨著通用航空在內地尤以大灣區內蓬勃發展、國家經濟同時持續高速增長，香港的商務航空必定重拾發展升軌。結合跨境商用直升機服務的商務航空，將提升香港和大灣區各地的連接，有助推動實現「一小時生活圈」的理想。

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責任編輯：馬意文