【亞裔歧視】黑人狂踩紐約華裔失業男 終落網被控謀殺

亞裔歧視問題近來在美國備受關注，因為針對亞裔的襲擊更頻繁發生。美國紐約一名華裔男子早前突然被人從後襲擊，及連續多次踩頭，送院後情況危殆，事件惹起民憤，誓要緝捕兇徒歸案。紐約警方經過調查後，周二拘捕一名49歲黑人男疑犯，並起訴他意圖謀殺及兩項仇恨襲擊，合共3項罪名。

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警方透過閉路電視片段追查施襲者，成功鎖定目標人物，並在周二（27日）拘捕49歲黑人男子鮑威爾（Jarrod Powell）。警方原打算控告他兩項嚴重企圖傷害罪，但最終改控3項罪名，包括意圖謀殺及兩項仇恨襲擊罪。

紐約市內領袖、維權人士及馬耀盤家人周二發起集會並譴責襲擊，代表受害人妻子陳寶珍（Baozhen Chen，音譯）發言的社區人士Karlin Chan 斥責鮑威爾行為墮落， 呼籲檢控部門全力起訴他。

警方公布的13秒閉路電視片段顯示，61歲華裔男子馬耀盤（Yao Pan Ma，音譯）於上周五（23日）晚，在街上收集汽水罐幫補家計期間，遭人從後方襲擊，倒地後更被人反覆用腳狂踩頭部最少6次 。馬耀盤事後被送院，據悉 他腦部受創及面部有骨折，目前情況危殆。

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自美國新冠肺炎疫情爆發以來，當地歧視亞裔人士情況增加，近期亦時常出現針對亞裔的襲擊案。「Stop AAPI Hate」的報告列舉了2至3月期間，有3,800宗針對亞裔美國人的仇恨事件，類型包括由言語騷擾至工作場所內受歧視。

有見及此，紐約警方成立由亞裔人士組成的便衣警察隊伍，在公眾場所巡視，打撃潛在針對亞裔人士的罪行。 警方指今年已調查懷疑針對亞裔美國人60多宗犯罪個案，其中有42宗被歸類為仇恨犯罪。

責任編輯：郭麗明