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今日推介萬洲國際 | 中海外、神州控股、百融雲創、海爾智家、九毛九最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/04/28

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恒生指數中午收報28978點，升36點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介萬洲國際 （00288） ，另亦會分析中國海外發展 （00688） 、神州控股 （00861） 、百融雲創 （06608） 、海爾智家 （06690） 及九毛九 （09922） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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百融雲－W（06608） 九毛九（09922） 股票 恒生指數 海爾智家（06690） 神州控股（00861） 石鏡泉 中國海外發展（00688） 萬洲國際（00288）

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