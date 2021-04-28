【航空告急】國泰航空再推出自願離職計劃　國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求（第二版）

▲ 國泰航空再推出自願離職計劃 國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求

國泰航空 （00293） 向員工發信指，疫情下營運繼續面對挑戰，國泰航空擬向機師及機艙服務員推出自願離職計劃。國泰航空股價現跌逾1%，最新報7.02元。國泰航空回應本報查詢時稱，由於全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，國泰航空一直以來僅能維持基本航班，最新推出自願離職計劃有考慮部分員工要求。

國泰航空坦言：

儘管有關當局近期稍為放寬限制，但經營環境持續嚴峻，嚴重影響公司的業務，公司仍需大幅削減航班運力，預計在短中期內不會有明顯改善。

國泰航空表示，自願離職計劃有考慮到部份員工的要求，現時向機師、機艙服務員及機場員工等推出，也會為所有申請員工提供支援，當中包括具競爭力的離職方案。

國泰航空去年重組時預計，今年上半年客運運力不及疫情前的4分之1，全年運力也不及正常水平的50%，不過因應第四波疫情、環球疫情出現新變種病毒，港府入境檢疫要求再收緊，國泰航空今年首季運力按年大跌92%。

此前有報道指出，國泰會在6月再度裁員，受影響職員可能包括辦公室員工、後勤及駕駛波音777的機師。另外，工會消息指，資方或推出員工帶薪假計劃。構思是員工若放9個月無薪假者可享一個月工資；放12個月無薪假者可享有兩個月工資，推行時間待公布。

國泰去年重組方案主要內容

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圖解星港旅遊氣泡主要內容

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（第二版更新國泰回應和國泰首季運力水平）

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