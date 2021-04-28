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【印度疫情】確診人數或被低估 專家憂超過5億（第二版）

環球社會熱點 16:53 2021/04/28

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印度出現最新一波新冠肺炎疫情，連日公布新冠肺炎確診人數皆突破30萬，政府周三（28日）公布最新感染及死亡人數，兩者一同打破此前紀錄。當地醫療資源嚴重短缺釀成無數慘況，全球多國政府伸出援手幫助。但有印度專家憂慮，實際新冠確診人數可能超越想像，恐怕超過5億人。印度醫護人員指，基建落後、人為錯誤及新冠肺炎測試水平低等原因，造成當地新冠肺炎死亡個案報告嚴重不足。

（第二版更新政府最新公布感染及死亡人數）

全球捐贈醫療物資助印度抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達 【下一頁】

印度政府周三公布，過去24小時內新增逾36萬人紀錄，再次打破單日最高感染數目，至今累計近1,800萬人感染。單日死亡人數更首次突破3,000人，達致3293人，總死亡人數上升至20萬，約美國﹑巴西及墨西哥後，再一國死亡數超越20萬。

根據華盛頓大學健康指標與評估研究所（University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluations）預測，印度每日死亡人數將持續攀升至5月中，屆時每日死亡人數或超過1.3萬人，為現時每日死亡人數的4倍。印度首都新德里獨立疾病經濟和政策中心主任拉克斯米納拉揚（Ramanan Laxminarayan）表示，眾所周知當地確診數目和死亡率被低估。他表示，印度去年每30宗感染個案中，只有1宗被檢測到，估計新一輪疫情的死亡數字亦被嚴重低估。

雖然印度每日檢測人數從去年不足50萬增至近200萬人，但世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan） 表示，檢測數目仍然不足。印度現時全國平均感染率為15%，但在德里等城市為30%或更高，意味著很多人只是因未有檢測而未被發現受感染，真正感染人數仍是未知之數。斯瓦米納坦根據過往印度數據推測，實際感染人數為公布的20至30倍。因此從周二（27日）公布人數推算，估計印度實際感染人數可能高達5.29億人。

印度美國大使館逾百人確診2人亡 連6日破30萬感染 【下一頁】

美國密西根州 (State of Michigan)生物統計學及流行病學教授穆克吉（Bhramar Mukherjee）認為，很多無症狀感染者不知已受感染，亦不會前往檢測。居住地方較為偏僻，生活較為貧窮的印度居民亦會因無法承受交通和時間成本，而無法前往測試中心，難以統計真實感染數字。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，由於印度公共衛生基礎設施資金不足，疫情前只有86%死亡個案會登記在政府系統中，僅得22%的登記死亡個案有醫生證明。新冠疫情期間的醫院床位、救護車不足，令政府更有可能低估死亡數字。截至周二為止，印度官方公布死亡人數為19.8萬人，但穆克吉估算真實死亡人數可能近100萬。

印度疫情狀況

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截至周二（27日），印度已經累計錄得超過1,760萬宗感染個案。當地第一波疫情在去年9月開始消退，印度政府當時表示，低死亡率為成功處理疫情的標誌，並取消部防疫規定。印度總理莫迪（Narendra Modi）曾預測，「整個國家將在抗疫戰爭中取得勝利」（the entire country will emerge victorious in the battle against Covid-19）。

責任編輯：李俊儀

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