【印度疫情】專家指感染人數或被低估 恐逾5億宗確診（第二版）

印度出現最新一波新冠肺炎疫情,連日公布新冠肺炎確診人數皆突破30萬,政府周三(28日)公布最新感染及死亡人數,兩者一同打破此前紀錄。當地醫療資源嚴重短缺釀成無數慘況,全球多國政府伸出援手幫助。但有印度專家憂慮,實際新冠確診人數可能超越想像,恐怕超過5億人。印度醫護人員指,基建落後、人為錯誤及新冠肺炎測試水平低等原因,造成當地新冠肺炎死亡個案報告嚴重不足。

印度政府周三公布,過去24小時內新增逾36萬人紀錄,再次打破單日最高感染數目,至今累計近1,800萬人感染。單日死亡人數更首次突破3,000人,達致3293人,總死亡人數上升至20萬,約美國﹑巴西及墨西哥後,再一國死亡數超越20萬。

根據華盛頓大學健康指標與評估研究所(University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluations)預測,印度每日死亡人數將持續攀升至5月中,屆時每日死亡人數或超過1.3萬人,為現時每日死亡人數的4倍。印度首都新德里獨立疾病經濟和政策中心主任拉克斯米納拉揚(Ramanan Laxminarayan)表示,眾所周知當地確診數目和死亡率被低估。他表示,印度去年每30宗感染個案中,只有1宗被檢測到,估計新一輪疫情的死亡數字亦被嚴重低估。

雖然印度每日檢測人數從去年不足50萬增至近200萬人,但世界衛生組織(WHO)首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan) 表示,檢測數目仍然不足。印度現時全國平均感染率為15%,但在德里等城市為30%或更高,意味著很多人只是因未有檢測而未被發現受感染,真正感染人數仍是未知之數。斯瓦米納坦根據過往印度數據推測,實際感染人數為公布的20至30倍。因此從周二(27日)公布人數推算,估計印度實際感染人數可能高達5.29億人。

美國密西根州 (State of Michigan)生物統計學及流行病學教授穆克吉(Bhramar Mukherjee)認為,很多無症狀感染者不知已受感染,亦不會前往檢測。居住地方較為偏僻,生活較為貧窮的印度居民亦會因無法承受交通和時間成本,而無法前往測試中心,難以統計真實感染數字。

美國有線新聞網絡(CNN)報道指,由於印度公共衛生基礎設施資金不足,疫情前只有86%死亡個案會登記在政府系統中,僅得22%的登記死亡個案有醫生證明。新冠疫情期間的醫院床位、救護車不足,令政府更有可能低估死亡數字。截至周二為止,印度官方公布死亡人數為19.8萬人,但穆克吉估算真實死亡人數可能近100萬。

截至周二(27日),印度已經累計錄得超過1,760萬宗感染個案。當地第一波疫情在去年9月開始消退,印度政府當時表示,低死亡率為成功處理疫情的標誌,並取消部防疫規定。印度總理莫迪(Narendra Modi)曾預測,「整個國家將在抗疫戰爭中取得勝利」(the entire country will emerge victorious in the battle against Covid-19)。

