【印度疫情】專家指印度疫情或被低估 可能已逾5億宗確診

印度出現第2波新冠肺炎疫情，印度政府連日公布新冠確診人數皆突破30萬。但有印度專家憂慮，實際新冠確診人數已超過5億人。印度醫護人員指，印度基礎設施落後、新冠肺炎測試水平低等原因，造成當地新冠肺炎死亡個案報告嚴重不足。

根據華盛頓大學健康指標與評估研究所（University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluations）預測，印度每日死亡人數將會繼續攀升至5月中旬，屆時每日死亡人數或超過1.3萬人，為現時每日死亡人數的4倍。印度首都新獨立疾病經濟和政策中心主任拉克斯米納拉揚（Ramanan Laxminarayan）表示，確診數目和死亡率一直被低估是眾所周知的事情。他表示，印度去年每30宗感染個案中，只有1宗被檢測到，所以可以推論死亡數字被嚴重低估，認為每個印度家庭都會在疫情中失去親人。

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雖然印度檢測人數從去年每天不足50萬，增加至現時每天測試近200萬人。但世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan） 表示，檢測數目仍然未夠，因為印度現時全國平均感染率為15%，但在德里等城市會為30%或更高。即意味著很多人只是因未有檢測，而為被發現受感染，需要在之後才直到真正受感染的人數。

美國密西根州 (State of Michigan)生物統計學及流行病學教授穆克吉（Bhramar Mukherjee）認為，很多無症狀感染者不知自己受感染，不會前往檢測。居住地方較為偏僻，生活較為貧窮的印度居民亦會因無法承受交通和時間成本，而無法前往測試中心。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道指，由於印度公共衛生基礎設施資金不足，疫情前亦只有86%的死亡個案能在政府系統中登記，更只有22%的登記死亡個案由醫生證明。印度大多數人死在家中或其他地方，而非醫院。疫情醫院床位、救護車不足，令這個情況出現得更為頻密。

截至周二（27日），印度已經累計錄得超過1,760萬宗感染個案。當地第一波疫情在去年9月開始消退，印度政府當時表示，低死亡率為成功處理疫情的標誌，並取消了一些疫情限制規定。印度總理莫迪（Narendra Modi）曾預測，「整個國家將在抗疫戰爭中取得勝利」（the entire country will emerge victorious in the battle against Covid-19）。

責任編輯：李俊儀