【宏觀數據】中國險資規模大增至廿萬億 巨額資金配置啲乜？

據中國保險資產管理業協會的調研數據，2020年35家機構資產管理規模合計21萬億元（人民幣，下同），按年增長19%。

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去年保險資管取得迅猛發展，除了資產管理規模取得歷史性突破，管理費等收入也邁上新台階，35家機構管理費及其他收入合計321億元，增長27%。

手握超20萬億的資產，險資來源多元化，行業管理的系統內保險資金規模佔比近七成；管理的第三方資金快速增長，還涵蓋了第三方保險資金、銀行資金、基本養老金、企業年金、職業年金等。

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到底這些險資如何配置？資料顯示，險資仍然是以固定收益類資產規模佔比最大，即是債券、金融產品和銀行存款（含存單），規模位列前三位，合計超15萬億元，佔比超七成。

然而，從增速來看，去年組合類產品、銀行存款（含存單）及股票的配置增速排名前三位，分別為45%、35%和29%。

業內人士分析，長期來看，保險資金對股權投資的力度將加大，這是大勢所趨，也是行業轉型的需要。日前，銀保監會副主席肖遠企透露，目前保險資金股權投資的比例大概還不到20%，離上限還有很大的空間。

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記者：林衛