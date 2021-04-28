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美國放寬中國留學生入境 秋天或可重返校園

環球社會熱點 10:57 2021/04/28

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不少留學生因為新冠肺炎疫情，無法前往海外繼續升學或進修。美國國務院周二（27日）表示，將會在今個秋天放寬國際學生的入境限制，讓包括中國學生在內等多國留學生前往美國展開新學年，並紓緩部分學校的財政壓力。

【新冠疫苗】耶魯大學等名校 要學生接種先返學 【下一頁】

美國國務院表示，繼今年3月放寬歐盟國家學生的入境限制後，計劃從8月1日起，擴展至所有國際學生及學術研究工作者。美國今次目標明顯是中國學生，因為根據統計，2019至2020年度中國留學生共有約37萬人，為全美最大留學生群體。

新冠疫情威脅下，美國不少高等教育學府憂慮國際學生會在新學年開始前打退堂鼓，因而促請美國國務院盡早放寬限制。美國教育理事會（The American Council on Education）指，2019至2020學年國際學生的經濟產量僅剩18億美元（約140億港元），比上學年405億美元（約3151億港元）大幅下跌。教育理事會上月曾去信總統拜登（Joe Biden），要求美國向國際學生釋出善意，維持美國吸引力，同時復甦美國其中一個重要經濟產業－教育業。

美國擬放寬已打疫苗者限制 戶外或無須戴口罩 【下一頁】

目前未知美國大學或政府會否接受，接種未獲美國食品藥品監督管理局（FDA）認可疫苗的中國學生入境。簽證面試亦是一大難題，駐外美國大使館需要安排首次申請簽證者親身面試。美國國務院表示，將尋求方法協助處理簽證申請，同時會按照當地防疫要求完成面試。

責任編輯：吳漢培

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