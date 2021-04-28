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《時代》首次評選百大最具影響力企業　阿里、騰訊、華為有份入圍

新經濟追蹤 10:46 2021/04/28

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美國《時代》雜誌首次評選出了2021年全球100大最具影響力的企業，當中內地多間知名巨企包括，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、華為均有份入圍。

《時代》雜誌評選全球100大最具影響力的企業分為5大類別，包括Pioneers（先驅者）、 Leaders（領導者）、Innovators（創新者）、Titans（巨頭）、Disruptors（顛覆者）。

阿里巴巴、騰訊、台積電（美：TSM）、軟銀（日：9984）、加密貨幣交易平台Coinbase（美：COIN）則被列為了行業巨頭（Titans）。《時代》雜誌更形容，騰訊為亞洲最有價值的公司。蘋果（美：APPL）、Twitter（美：TWTR）等科技公司入選「領導者」排名榜。

華為、滴滴出行、Tesla（美：TSLA）入選了「顛覆者」（Disruptors）榜單。這個榜單上還有特斯拉、SpaceX、Airbnb；大疆（DJI）、TikTok、比亞迪 （01211） 等入圍「創新者榜單」。

相關文章：【阿里巴巴9988】虎都︰洪高科技與阿里巴巴訂立合作意向書　打造進口車新零售商業模式

華為任正非：所有幹部不要做假賬 將來若部分業務上市涉法律問題

記者：謝卓榮

美股 港股 Twitter（美：TWTR） 阿里巴巴－SW（09988） 台積電（美：TSM） 滴滴出行 DJI Airbnb 阿里巴巴 華為

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