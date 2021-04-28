【大行點睇】未來幾季銷售料加速 滙豐提高新地目標價

滙豐發表研究報告，預計香港樓市復甦下，新地（00016）銷售將反彈，雖然今年以來股價升近兩成，跑贏恒指，但估值仍將獲市場重估。

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該行認為，新地計劃扭出御海灣第二期及瓏珀山等多個新盤，相信香港的可售資源及內地租金增長，將推動公司盈利反彈，預計2022年財年（6月年結）收入將創新高至360億元，同時該行調高公司2022財年至2023財年的盈利預測，較市場預期高近一成。

該行又表示，香港市場至今合約銷售已達150億元，佔全個財年的目標350億元的43%。雖然新盤批准預售的時間有不確定性，但預計未來幾年集團銷售將加速，因此維持新地「買入」評級，目標價由135.9元升至143.6元。









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