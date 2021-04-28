【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因　馬雲不可離國（第二版）

▲ 【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因 調查完成前馬雲不可離國

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年上市觸礁，螞蟻集團其後遭監管部門整頓， 餘波未了。《華爾街日報》引述知情人士透露，中國政府正在調查當時螞蟻集團獲快速通過審批的背後原因。調查對象包括當時批准上市的監管機構、地方官員，以及有望從交易中獲益的大型國企，目前尚未清楚是否有人需要為此事負責。另外，在螞蟻集團依照中央要求完成重組，以及相關調查完成前，創辦人馬雲不可離開中國。

螞蟻集團未有回應有關傳聞。螞蟻集團去年7月在香港、上海兩地提交上市申請，10月先後獲得上海和香港兩地交易所批准上市申請，港交所代理行政總裁戴志堅在業績會被問及曾否被監管機構詢問時，他表示不能評論個別事件。

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報道表示，馬雲與國企及地方官員的關係正一同被調查。報道特別提及上海市委書記李強。

《華爾街日報》引消息稱，李強深獲習近平信任，曾於上海科創板正式推出前，與習討論計劃。李強出身浙江，曾官至省委書記，因此亦對馬雲及阿里系企業十分支持。他曾於2018年高調稱全力支持馬雲、阿里及螞蟻的發展，隨後螞蟻發展一帆風順。不過，報道未有提及李強本人是否遭到調查。

報導稱，同樣遭到調查的，包括主權基金中國投資有限責任公司（CIC），以及中國人壽等大型保險企業。中央關注這些國企為何要投資螞蟻新股，特別是中投作為主權基金，本應主力投資海外而非國內。

消息稱，暫時不知道上述人士是否需要為螞蟻事件負責。此外，報道引消息稱，在螞蟻依照中央要求完成重組之前，馬雲將不可離開中國。

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