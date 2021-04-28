【港股市況】恒生指數高開50點　滙豐再升3%（不斷更新）

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【異動股】毛記葵涌升3成 股價創半年新高
美股進入業績高峰期，觀望氣氛濃厚，道指微升3點，港股今早高開50點，恒生指數開報28991點，恒生科技指數升0.2%，報8531點。滙豐 （00005） 再升3%；美團 （03690） 回吐1%；東方海外 （00316） 挫一成。
焦點新聞︰
【滙豐HSBC】滙豐績後投行目標價一文看清 大摩：提前一年重回正常、花旗料盈測具上調空間
即市走勢︰
【09：53】港股最新轉升60點，報29902點。
【09：51】中電信 （00728） 升近2%，高見2.75元。中電信指，中證監近期對公司提交的A股發行申請出具的受理單，會適時刊載A股招股書在中證監網站。
【中電信回A】中電信：中證監受理A股發行申請 集資或逾500億人幣
【09：48】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 升2%；騰訊 （00700） 偏軟跌0.2%；美團 （03690） 跌0.7%；小米 （01810） 跌0.8%；京東 （09618） 升逾4%。
【09：45】嗶哩嗶哩 （09626） 連日破頂，股價今早再升逾3%，破頂高見966元。
【09：40】百勝中國 （09987） 績後升半成，高見486.2元。
【09：40】港股最新轉跌約40點，報28902點；科指跌0.2%，報8499點。
【09：36】萬洲國際 （00288） 績後升近5%，高見6.99元。萬洲首季生物公允價值調整前股東應佔利潤為2.93億美元，按年下跌17%。
【藍籌業績】萬洲國際去年生物公允價值調整前純利下跌17% 至2.93億美元
【09：34】樂嘉思 （01867） 控股權易手獲提全購要約，股價升近1.1倍，破頂高見0.33元。
【09：32】毛記葵涌 （01716） 升三成，高見0.87元，成交474萬元。
【09：30】港股開市後一度轉跌，最新升近30點，報28971點。
【09：29】阿里巴巴 （09988） 高開1.1%，開報228.8元。
【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因 調查完成前馬雲不可離國
【09：20】恒生指數開報28991點，升50點，恒生科技指數升0.2%，報8531點。滙豐 （00005） 再升3%；美團 （03690） 回吐1%；東方海外 （00316） 挫一成。
【09：13】期指開報28901點，升13點或0.04%。
【08：55】恒指黑期升約55點，報28960點；道指期貨跌81點，報33801點。
【08：30】絲路基金旗下PSD Investco據報折讓近12%配售東方海外股份 套現8.4億元
【08：10】歡喜傳媒零折讓配股 淨籌4.67億元
【07：55】百勝中國首季經調整淨利潤增2.7倍 派息0.12美元
【07：45】兆科眼科6622共11萬人認購 超額認購55倍一手中籤率25%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報29101點，升159點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報47.7元，升1.7元或3.7%；騰訊 （00700） ADR折合報624.72元，跌0.28元或0.05%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美股進入業績高峰期，多隻重磅科技股本周將公布業績。投資者觀望氣氛濃厚。道指一度挫111點，收市微升3點，報33984點；標指跌不足1點，報4186點；納指跌0.34%，報14090點。
【開市9點半】滙豐ADR撲48元 「A股股王」茅台業績放緩恐拖累氣氛 藥明生物配股後獲大行看160元
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩