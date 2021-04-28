【港股夜期+ADR】國壽ADR績後發力　滙豐ADR續揚　夜期升54點　北水淨沽小米7億（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

期指周四結算前夕，港股先越29000關，市場預期變動不大，夜期升54點，報29103點，資金攻績優股，滙豐（00005）在港升3.2%後，滙豐ADR股價繼續上揚，折算報47.9港元，較港收市價47.45元高0.9%。

ADR 折算港元 較港收市價

變幅 國壽ADR 15.99 +2.0% 滙豐ADR 47.90 +0.9% 阿里巴巴美股 230.01 -0.7% 百濟神州美股 209.21 +9.3%

港股高開50點後雖一度倒跌，惟其後反覆向好，恒生指數收報29071點，升129點，以全日最高位收市，成交1363億元。恒生科技指數升0.2%，報8532點。小米 （01810） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；滙豐 （00005） 續升逾3%；港交所 （00388） 績後跌0.2%；毛記葵涌 （01716） 升一倍。

北水淨買入港股8.66億元，連續9日增持港股，北水周四將暫停一周。騰訊 （00700） 及小米獲淨賣出4.78億元及6.98億元，為最多淨賣出個股。

北水資金流向：

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焦點新聞︰

【滙豐HSBC】滙豐績後投行目標價一文看清 大摩：提前一年重回正常、花旗料盈測具上調空間

即市走勢︰

【22：41】夜期升54點

【21：49】夜期升77點

【20：05】夜期升21點

【19：12】夜期升34點

【17：48】北水淨買入港股8.66億元，連續9日增持港股。港交所 （00388） 、藥明生物 （02269） 及舜宇光學 （02382） 分別獲買入6.64億、5.55億及2.57億元，位列前三；騰訊 （00700） 及小米 （01810） 獲賣出4.78億元及6.98億元，為最多淨賣出個股。

【17：47】夜期升22點，報29048點。

【16：25】兆科眼科6622暗盤潛水 每手帳面蝕60元

【16：10】恒生指數收報29071點，升129點，以全日最高位收市，成交1363億元。恒生科技指數升0.2%，報8532點。小米 （01810） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；滙豐 （00005） 續升逾3%；港交所 （00388） 績後跌0.2%；毛記葵涌 （01716） 升一倍。

【16：00】恒生指數U盤前升89點，報29030點。

【15：35】港股尾市升約60點，於29000點水平爭持。小米 （01810） 跌近4%；滙豐 （00005） 升3%。

【15：30】恒大物業 （06666） 向中國恒大 （03333） 全資收購恒大保險經紀有限公司，恒大物業升逾5%，高見14.6元。

【物管收購】恒大物業全購恒大保險經紀 代價近4000萬人幣

【15：20】滙豐 （00005） 最新升逾3%，報47.45元日內高位。

【15：00】內地股市向好，上證升0.4%；深證升0.9%；創業板指升2.2%。

【14：57】高銀金融 （00530） 升幅擴大至六成，高見0.365元。

【14：49】港股最新升百點，報29043點。

【14：48】敘福樓 （01978） 突升逾半成，高見1.27元，成交367萬元。

【14：28】車股吉利 （00175） 午後跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌近2%；廣汽 （02238） 跌0.9%；長汽 （02333） 跌逾2%。據《上海證券報》報道，工信部、國家能源局近日決定聯合組織開展新能源汽車換電模式應用試點工作，以落實《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）》。

【14：21】京東健康 （06618） 升逾7%，高見128.5元。

【14：09】復星醫藥 （02196） 升一成，破頂高見45.2元。

【14：07】壹傳媒 （00282） 曾升四成，高見0.25元，最新升34%。

【14：06】港交所 （00388） 績後轉跌，報489.8元，跌0.04%。

【13：36】毛記葵涌 （01716） 升1.1倍，高見1.42元，重上招股價水平。

【13：35】叙福樓：大部分員工對疫苗持觀望態度、維持4人一枱 譽宴行C類模式、明日起6人一枱

【13：24】港交所 （00388） 績後升幅收窄至0.2%，報491.2元，今早曾高見496.2元。

【13：19】賓仕 （01705） 升幅擴大至51%，高見0.88元。

【13：11】除毛記葵涌 （01716） 外，萬華媒體 （00426） 升逾兩成；壹傳媒 （00282） 升近18%。

【13：11】高銀金融 （00530） 升四成，高見0.32元。

【13：10】毛記葵涌 （01716） 最新升八成，高見1.2元，成交7572萬元。

【13：05】兆科眼科6622追揸沽攻略 券商：升幅最多一成

【13：04】小米 （01810） 跌幅略收窄至4.6%，報25.1元。

【13：04】毛記葵涌 （01716） 升65%，高見1.13元，成交6533萬元。

【13：01】毛記葵涌 （01716） 午後升近55%，報1.02元。

【13：00】港股午後初段升約50點，報28994點。

石SIR今日推介萬洲國際

【12：35】中海外首季經營溢利升10.3% 淨借貸比率為40.1%

【12：25】中電信首季純利增一成至64.4億人幣 EBITDA升3%

【12：05】港交所首季盈利按年升7成 創新高

【12：00】恒生指數半日升36點，報28978點，成交近700億元。恒生科技指數跌0.1%，報8507點。小米 （01810） 跌逾5%；滙豐 （00005） 續升近2%；東方海外 （00316） 跌逾7%；毛記葵涌 （01716） 升逾37%。

【11：43】恒指中午收市前升約25點，報28966點；科指跌0.2%，報8497點。

【11：41】毛記葵涌 （01716） 最新升五成，高見1元，成交3851萬元。

【11：35】小米 （01810） 最新跌6%，低見24.7元，成交41億元。

【11：30】上證半日微跌0.04%；深證升0.5%；創業板指升1.8%。

【11：28】小米 （01810） 跌幅擴大至逾5%，跌穿25元，低見24.8元。

【小米股價】小米挫半成 2000個買盤25元價位排隊撈貨一沖即散

【11：25】國泰再推出自願離職計劃 股價跌逾1%

【11：12】大市最新升幅收窄至約20點，報28961點。

【11：02】中富資源 （00274） 挫兩成，低見0.239元。

【10：50】小米 （01810） 被指受累印度疫情嚴峻，加上OPPO傳加入造車行列，小米最新跌逾4%，低見25.1元。

【10：45】手機生產商紛轉軌道投入造車行列，繼小米 （01810） 後，OPPO也擬加入造車。小米最新跌3.2%。

【OPPO造車】OPPO擬加入造車行列 創始人陳明永帶隊調研

【10：43】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 升逾1%，破頂高見66元；安踏 （02020） 升逾3%，高見141.4元；361度 （01361） 破頂高見3.29元後倒跌近1%；特步 （01368） 跌0.4%。

【10：37】江西銅 （00358） 股價跌近半成，江西銅首季賺8.59億元人民幣，按年升4.4倍。

【業績│資源股】江西銅業首季純利8.59億元 增長436.3%

【10：31】藥明生物 （02269） 反彈逾3%，高見112元。藥明生物昨日受累大股東折讓近6.8%配股，股價跌6%。

藥明生物大股東折讓近6.8%配股 套現115億元、股價跌6%

【10：27】小米 （01810） 跌幅擴大至逾3%，低見25.3元。

【10：26】港股升幅擴大至百點，恒生指數升102點，報29043點；科指升0.4%，報8546點。

【10：21】騰訊 （00700） 最新轉升0.1%，高見626.5元；網易 （09999） 升0.4%。

【騰訊遊戲】86款國產遊戲獲發版號 騰訊《重返帝國》、網易《綠茵信仰》上榜

【10：19】滙量科技 （01860） 收購中國第三方移動監測和營銷科技公司熱雲數據並成為集團全資子公司，股價跌逾8%，低見8.98元。

【10：17】本港連鎖茶飲店「天仁茗茶」營運商賓仕 （01705） 升逾三成，高見0.74元。

【10：15】新地 （00016） 以86.14億元中標上水古洞北住宅地，每方呎樓面地價約7184元，遠高於市場預期上限。新地股價升0.3%，高見118.6元。

【10：11】港交所 （00388） 將於今日公布業績，股價績前靠穩升0.3%。

【10：10】車股向下，其中吉利 （00175） 跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌近0.5%；廣汽 （02238） 跌0.9%。

【10：07】小米 （01810） 股價逆市跌逾2%，低見25.5元。

【10：06】滙豐 （00005） 升勢略為回順，最新升近2%，報46.9元。

【09：59】中教 （00839） 升7%，破頂高見19.16元。中教半年純利按年增長67%至8.3億元人民幣，經調整純利則升5成至7.4億元人民幣。

【業績│教育股】中教半年多賺67% 中期息按年增47%至19.7仙

【09：56】合富輝煌 （00733） 升兩成，破頂高見3.05元，成交1.7億元。

【09：53】100毛旗下藝人東方昇擬被告 毛記葵涌反升3成見半年高

【09：53】港股最新轉升60點，報29902點。

【09：51】中電信 （00728） 升近2%，高見2.75元。中電信指，中證監近期對公司提交的A股發行申請出具的受理單，會適時刊載A股招股書在中證監網站。

【中電信回A】中電信：中證監受理A股發行申請 集資或逾500億人幣

【09：48】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 升2%；騰訊 （00700） 偏軟跌0.2%；美團 （03690） 跌0.7%；小米 （01810） 跌0.8%；京東 （09618） 升逾4%。

【09：45】嗶哩嗶哩 （09626） 連日破頂，股價今早再升逾3%，破頂高見966元。

【09：40】百勝中國 （09987） 績後升半成，高見486.2元。

【09：40】港股最新轉跌約40點，報28902點；科指跌0.2%，報8499點。

【09：36】萬洲國際 （00288） 績後升近5%，高見6.99元。萬洲首季生物公允價值調整前股東應佔利潤為2.93億美元，按年下跌17%。

【藍籌業績】萬洲國際去年生物公允價值調整前純利下跌17% 至2.93億美元

【09：34】樂嘉思 （01867） 控股權易手獲提全購要約，股價升近1.1倍，破頂高見0.33元。

【09：32】毛記葵涌 （01716） 升三成，高見0.87元，成交474萬元。

【09：30】港股開市後一度轉跌，最新升近30點，報28971點。

【09：29】阿里巴巴 （09988） 高開1.1%，開報228.8元。

【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因 調查完成前馬雲不可離國

【09：20】恒生指數開報28991點，升50點，恒生科技指數升0.2%，報8531點。滙豐 （00005） 再升3%；美團 （03690） 回吐1%；東方海外 （00316） 挫一成。

【09：13】期指開報28901點，升13點或0.04%。

【08：55】恒指黑期升約55點，報28960點；道指期貨跌81點，報33801點。

【08：30】絲路基金旗下PSD Investco據報折讓近12%配售東方海外股份 套現8.4億元

【08：10】歡喜傳媒零折讓配股 淨籌4.67億元

【07：55】百勝中國首季經調整淨利潤增2.7倍 派息0.12美元

【07：45】兆科眼科6622共11萬人認購 超額認購55倍一手中籤率25%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29101點，升159點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報47.7元，升1.7元或3.7%；騰訊 （00700） ADR折合報624.72元，跌0.28元或0.05%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股進入業績高峰期，多隻重磅科技股本周將公布業績。投資者觀望氣氛濃厚。道指一度挫111點，收市微升3點，報33984點；標指跌不足1點，報4186點；納指跌0.34%，報14090點。

【開市9點半】滙豐ADR撲48元 「A股股王」茅台業績放緩恐拖累氣氛 藥明生物配股後獲大行看160元

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責任編輯︰梁浩碩