【業績】百勝中國首季首季經調整淨利潤增2.7倍　派息0.12美元

▲ 百勝中國首季首季經調整淨利潤增2.7倍 派息0.12美元

百勝中國 （09987） 公布首季業績，百勝中國首季經調整淨利潤為 2.33億美元，按年增長271%（或增長249%，不計及公司2021年和2020 年第一季度股權投資帶來的1600萬美元和800萬美元的按市值計價虧損；或增加225%，同時不計及外幣換算的影響），每股攤薄盈利為0.53 美元，派息0.12美元。

期內，總收入為25.6億美元，按年增長46%。（或增加36%，不計及外幣換算影響）。不計及外幣換算的影響，系統銷售額按年增加34%，其中肯德基和必勝客增長24%和57%；同店銷售額較按年增加10%，其中肯德基和必勝客分別增長5%和38%。餐廳利潤率為18.7%，去年同期為 10.7%。

本季度共開設315家新店，截至3月31日，門店總數達到10725家。

百勝中國表示，對第一季度的業績表現感到滿意，但銷售額仍受到區域性疫情反覆和出行顯著減少的影響，但預計同店銷售額恢復到2019年的水平尚需時日，並且復甦過程將是非線性和不平均的。

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責任編輯︰梁浩碩