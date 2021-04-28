  • 24°C
香港時間 : 2021428日 (三) 09:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】百勝中國首季經調整淨利潤增2.7倍　派息0.12美元、股價績後升半成

股市 09:40 2021/04/28

分享：

【業績】百勝中國首季經調整淨利潤增2.7倍　派息0.12美元

百勝中國 （09987） 公布首季業績，百勝中國首季經調整淨利潤為 2.33億美元，按年增長271%（或增長249%，不計及公司2021年和2020 年第一季度股權投資帶來的1600萬美元和800萬美元的按市值計價虧損；或增加225%，同時不計及外幣換算的影響），每股攤薄盈利為0.53 美元，派息0.12美元。百勝中國績後升半成，高見486.2元，成交6979萬元。

期內，總收入為25.6億美元，按年增長46%。（或增加36%，不計及外幣換算影響）。不計及外幣換算的影響，系統銷售額按年增加34%，其中肯德基和必勝客增長24%和57%；同店銷售額較按年增加10%，其中肯德基和必勝客分別增長5%和38%。餐廳利潤率為18.7%，去年同期為 10.7%。

本季度共開設315家新店，截至3月31日，門店總數達到10725家。

百勝中國表示，對第一季度的業績表現感到滿意，但銷售額仍受到區域性疫情反覆和出行顯著減少的影響，但預計同店銷售額恢復到2019年的水平尚需時日，並且復甦過程將是非線性和不平均的。

【反壟斷】再涉「二選一」　百勝中國外送平台「食派士」被罰117萬人幣

【入股雞農】百勝中國收購福建聖農發展5%股權　加強供應鏈保障

責任編輯︰梁浩碩

港股 百勝中國－S（09987） KFC 必勝客

上一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐績後投行目標價一文看清　大摩：提前一年重回正常、花旗料盈測具上調空間

下一篇文章

【配股潮】歡喜傳媒零折讓配股　淨籌4.67億元、股價升逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】餐飲業「疫苗氣泡」四類營業要求　酒吧及卡拉OK有條件重開（附圖解說）
【限聚令放寬】餐飲業「疫苗氣泡」四類營業要求　酒吧及卡拉OK有條件重開（附圖解說）
【恒指夜期+ADR】美團ADR收市低港4%　滙豐ADR高港1%　夜期僅跌45點　北水吸20億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR收市低港4%　滙豐ADR高港1%　夜期僅跌45點　北水吸20億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲48關　高港近4%　夜期升92點　北水放慢吸資8億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲48關　高港近4%　夜期升92點　北水放慢吸資8億（不斷更新）
【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）
【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期　淨回撥4億美元、ADR股價升越47港元
【滙豐HSBC】滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期　淨回撥4億美元、ADR股價升越47港元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款明起接受申請　滙豐、恒生等10銀行參與（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款明起接受申請　滙豐、恒生等10銀行參與（附銀行申請方法）