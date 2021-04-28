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【美股收市】緊盯科企業績+議息 道指靠穩納指回吐

股市 04:12 2021/04/28

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美股進入業績高峰期，多隻重磅科技股本周將公布業績。3大指數周二反覆拉鋸，投資者觀望氣氛濃厚。道指收市回穩；標指反覆偏軟，納指回吐。
道指一度挫111點，收市微升3點，報33984點；標指跌不足1點，報4186點；納指跌0.34%，報14090點。
亞馬遜傳今年將拆股，股價升近0.3% ; 電動車龍頭特斯拉(Tesla)業績乏重大驚喜，股價收市挫4.5%。
另一方面，聯儲局召開為期兩天的利率會議，市場人士仍觀望儲局主席鮑威爾是否釋出任何削減買債的訊號。
全球經濟前景看俏，銅價創下10年新高，在倫敦金屬交易所最多升2.2%，至每噸9965美元，收市報9855.5美元。鈀金一度升至每盎斯3000美元以上紀錄新高，其後升幅收窄。

不過，被稱為「新債王」的DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，幾乎所有技術指標都顯示，相較亞洲和歐洲股市，美股估值顯然被高估 ; 美國總統拜登若落實推出資本增值稅，將會帶來負面影響。
他認為，美國通脹上升並非只是暫時現象，但儲局對通脹所持的堅定信念令人感到關注。

責任編輯：柯志宏

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 鈀金 銅價 岡拉克 拜登 美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 通脹 鮑威爾

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