【Alphabet業績】Alphabet季績遠勝預期+回購　盤後股價漲逾4%

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【新股IPO】兆科眼科6622共11萬人認購 超額認購55倍一手中籤率25%（附分配結果）
谷歌（Google）母公司Alphabet首季盈利遠勝預期，同時批准額外斥500億美元，回購C類股份。消息刺激Alphabet盤後股價漲逾4%。
Alphabet首季每股盈利26.29美元，遠勝市場預期的15.8美元，按年勁增1.7倍。期內營業額553.14億美元，高於市場預期的517億美元，按年增長34%。
該公司首季運營利潤164.4億美元，市場預期120.2億美元；運營利潤率30%，市場預期22.4%。首季谷歌雲營收40.47億美元，市場預期39.9億美元；YouTube成為疫情期間的贏家，廣告收入60.05億美元，同比勁增48.7%，市場預期57.0億美元。
Alphabet每項業務增長強勁：
|收入項目
|金額(億美元)
|按年增長
|Google服務
|511.78
|+34.0%
|—Google廣告
|446.84
|+32.3%
|Google搜尋業務
|318.79
|+30.1%
|YouTube廣告
|60.05
|+48.7%
|Google Network
|68.00
|+30.2%
|—Google其他
|64.94
|+46.4%
|Google雲
|40.47
|+45.7%
責任編輯：柯志宏