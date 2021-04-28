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【Alphabet業績】Alphabet季績遠勝預期+回購　盤後股價漲逾4%

股市 07:24 2021/04/28

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谷歌（Google）母公司Alphabet首季盈利遠勝預期，同時批准額外斥500億美元，回購C類股份。消息刺激Alphabet盤後股價漲逾4%。

Alphabet首季每股盈利26.29美元，遠勝市場預期的15.8美元，按年勁增1.7倍。期內營業額553.14億美元，高於市場預期的517億美元，按年增長34%。

該公司首季運營利潤164.4億美元，市場預期120.2億美元；運營利潤率30%，市場預期22.4%。首季谷歌雲營收40.47億美元，市場預期39.9億美元；YouTube成為疫情期間的贏家，廣告收入60.05億美元，同比勁增48.7%，市場預期57.0億美元。

Alphabet每項業務增長強勁：

收入項目 金額(億美元) 按年增長
Google服務 511.78 +34.0%
—Google廣告 446.84 +32.3%
　　Google搜尋業務 318.79 +30.1%
　　YouTube廣告 60.05 +48.7%
　　Google Network 68.00 +30.2%
—Google其他 64.94 +46.4%
Google雲 40.47 +45.7%

 

責任編輯：柯志宏

Alphabet（美：GOOG） 疫情 每股盈利 營收 Google 廣告 YouTube 回購

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